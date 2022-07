Centrodestra, ecco i nomi degli outsider pronti a entrare in lista (Di sabato 30 luglio 2022) Chissà, può esser vero o no, ma sicuramente è plausibile, quel che molti quotidiani si affollano a scrivere circa i nomi di «outsider» possibilmente coinvolgibili da Fratelli d'Italia nelle sue liste o nella squadra di governo. Ieri, per dire, il Fatto Quotidiano ne annoverava alcuni. Dall'ex magistrato, oggi apprezzatissimo saggista, Carlo Nordio, al direttore d'orchestra Beatrice Venezi e l'imprenditore veneto Matteo Zoppas. Potrebbe verificarsi un ritorno in campo di due pesi massimi della seconda Repubblica, Giulio Tremonti e Marcello Pera. Tutti questi nomi hanno un filo conduttore che li accomuna. Hanno partecipato, in quanto eccellenze del proprio campo, ai momenti programmatici e di elaborazione organizzati negli ultimi anni da Fratelli d'Italia, uno su tutti Atreju, l'evento che tradizionalmente definisce l'agenda e gli ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Chissà, può esser vero o no, ma sicuramente è plausibile, quel che molti quotidiani si affollano a scrivere circa idi «» possibilmente coinvolgibili da Fratelli d'Italia nelle sue liste o nella squadra di governo. Ieri, per dire, il Fatto Quotidiano ne annoverava alcuni. Dall'ex magistrato, oggi apprezzatissimo saggista, Carlo Nordio, al direttore d'orchestra Beatrice Venezi e l'imprenditore veneto Matteo Zoppas. Potrebbe verificarsi un ritorno in campo di due pesi massimi della seconda Repubblica, Giulio Tremonti e Marcello Pera. Tutti questihanno un filo conduttore che li accomuna. Hanno partecipato, in quanto eccellenze del proprio campo, ai momenti programmatici e di elaborazione organizzati negli ultimi anni da Fratelli d'Italia, uno su tutti Atreju, l'evento che tradizionalmente definisce l'agenda e gli ...

