Napoli | le prime parole di Kim | “Felice di essere qui Ho già imparato una frase”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tra pochissimi minuti la squadra di mister Spalletti scenderà in campo per la prima amichevole in terra abruzzese: gli avversari saranno i turchi dell’Adana Demirspor. La squadra ospite ha numerosi volti noti al calcio italiano: il tecnico Vincenzo Montella, l’ex centrocampista delInler e l’attaccante Mario Balotelli.in ritiroSarà un bel test per gli azzurri contro una squadra di una caratura maggiore rispetto a quelle incontrate fino a questo momento. Prima del match amichevole, ai microfoni del canale ufficiale del, ha parlato il nuovo acquisto del, il difensore coreano Kim Min-jae; di seguito le sue: “Sono contento diqui e di aver firmato con questo club, farò del mio meglio per questo club. Prima parola imparata? ‘Forza ...