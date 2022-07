Dove giocherà Mertens? Annuncio a sorpresa del presidente (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’avventura di Dries Mertens al Napoli è terminata qualche giorno fa. L’attaccante belga e il club partenopeo, infatti, non hanno trovato un’intesa di massima per proseguire l’avventura insieme. A parlare del futuro di Mertens, però, ci ha pensato Paul Gheysens, presidente del Royal Antwerp Football Club, squadra alla quale il belga è stato accostato più volte negli ultimi giorni. Mertens Napoli Calciomercato Secondo Gheysens, Mertens alla fine tornerà clamorosamente al Napoli. Ma per scoprirne di più al riguardo, vi proponiamo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni dei media locali: “Non abbiamo mai avuto contatti con lui o i suoi rappresentanti, non c’è assolutamente nulla di vero in quello che è stato scritto sui giornali. Leggo di molti nomi accostati alla nostra squadra, ma di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’avventura di Driesal Napoli è terminata qualche giorno fa. L’attaccante belga e il club partenopeo, infatti, non hanno trovato un’intesa di massima per proseguire l’avventura insieme. A parlare del futuro di, però, ci ha pensato Paul Gheysens,del Royal Antwerp Football Club, squadra alla quale il belga è stato accostato più volte negli ultimi giorni.Napoli Calciomercato Secondo Gheysens,alla fine tornerà clamorosamente al Napoli. Ma per scoprirne di più al riguardo, vi proponiamo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni dei media locali: “Non abbiamo mai avuto contatti con lui o i suoi rappresentanti, non c’è assolutamente nulla di vero in quello che è stato scritto sui giornali. Leggo di molti nomi accostati alla nostra squadra, ma di ...

