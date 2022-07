Almeno dieci persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo durante le proteste contro una missione di pace dell’ONU (Di martedì 26 luglio 2022) A Goma, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, Almeno dieci persone sono morte durante le proteste contro le forze di pace della missione MONUSCO delle Nazioni Unite, presenti da anni nel paese dove proseguono i conflitti tra oltre Leggi su ilpost (Di martedì 26 luglio 2022) A Goma,parte orientale delladellele forze didellaMONUSCO delle Nazioni Unite, presenti da anni nel paese dove proseguono i conflitti tra oltre

