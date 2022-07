Volley, VNL 2022: azzurre in forma mondiale, agli azzurri serve costanza (Di domenica 24 luglio 2022) Cala il sipario sulla Volley Nations League 2022 ed è tempo di bilanci per le Nazionali italiane. Prestazione superlativa delle azzurre di Davide Mazzanti, che hanno conquistato il primo storico trionfo in VNL annientando nelle Finali di Ankara Cina, Turchia e Brasile nell’ordine. La squadra italiana ha incassato due sole sconfitte su 13 partite disputate nel torneo, contro Turchia e Cina, entrambe nella prima settimana quando mancavano le titolari. L’Italia poi è cresciuta di partita in partita, ritrovando le buone sensazioni che hanno portato al trionfo agli Europei dello scorso anno dopo la delusione olimpica di Tokyo 2020. Proprio i Giochi in Giappone sembrano aver innescato qualcosa alle azzurre: ora quando conta rispondono sempre “presente”, anche con la pressione delle aspettative e anche ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Cala il sipario sullaNations Leagueed è tempo di bilanci per le Nazionali italiane. Prestazione superlativa delledi Davide Mazzanti, che hanno conquistato il primo storico trionfo in VNL annientando nelle Finali di Ankara Cina, Turchia e Brasile nell’ordine. La squadra italiana ha incassato due sole sconfitte su 13 partite disputate nel torneo, contro Turchia e Cina, entrambe nella prima settimana quando mancavano le titolari. L’Italia poi è cresciuta di partita in partita, ritrovando le buone sensazioni che hanno portato al trionfoEuropei dello scorso anno dopo la delusione olimpica di Tokyo 2020. Proprio i Giochi in Giappone sembrano aver innescato qualcosa alle: ora quando conta rispondono sempre “presente”, anche con la pressione delle aspettative e anche ...

