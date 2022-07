Golf | DP World Tour 2022 | Richie Ramsay si aggiudica il Cazoo Classic grazie ad un finale di round sensazionale

(Di domenica 24 luglio 2022) Si è da poco concluso un serratissimo(montepremi 1,750 milioni di dollari). L’evento britannico ha vissuto un quartoal cardiopalma, con l’esitorisolto nel corso delle ultime buche. Gioisce, chead undi quartobeffa la concorrenzandosi il torneo del DP. Lo scozzese chiude la settimana con lo score complessivo di -14 (274 colpi), congedandosi dall’Inghilterra con un ultimo giro da -3. Perdecisivi i tre birdie siglati dalla buca 14 alla 18. Seconda posizione per Paul Waring. L’inglese capitola per un sol colpo dopo aver condotto la kermesse ...

golftgcom : A De Leo la carta per il Challenge: “Ma potrei giocarmi anche il DP World Tour” - muttinis : RT @FederGolf: ?? World University Championship Golf ???? L’Italia conquista 3 medaglie di bronzo. ?? Nell’individuale maschile #Manzoni (-13… - GioManzoGolf : RT @FederGolf: ?? World University Championship Golf ???? L’Italia conquista 3 medaglie di bronzo. ?? Nell’individuale maschile #Manzoni (-13… - FederGolf : ?? World University Championship Golf ???? L’Italia conquista 3 medaglie di bronzo. ?? Nell’individuale maschile… - muttinis : RT @FederGolf: ?? R3 World University Championship Golf ???? Nell’individuale maschile #Manzoni è 3/o con -8. #Fallotico è 9/o (-3) e #Manfre… -

PoliFlash - Politecnico di Torino Magazine

... poi se andranno bene proveremo a fine anno a giocarci anche il posto per andare sul DPTour. ...programma dal 28 al 30 settembre con Pro - Am il 27 settembre sul percorso del Castelconturbia...... il 79° Open d'Italia di(dal 15 al 18 settembre ) sul percorso del Marco Simone& ... Senza dimenticare la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con ilPadel Tour e il Premier ... POLIFLASH MAGAZINE - A Torino i FISU World University Championship Golf 2022 Ultima giornata di Kite Foil World Series 2022 e grande spettacolo di sport, appassionati e pubblico. Oggi i riders provenienti da tutto il mondo si sono sfidati nelle regate decisive per aggiudicarsi ...Oggi i riders provenienti da tutto il mondo si sono sfidati nelle regate decisive per aggiudicarsi il titolo tanto ambito ...