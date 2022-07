Di Marzio: Kim, si attende la revisione dei contratti. Se tutto sarà ok lunedì sosterrà le visite mediche (Di sabato 23 luglio 2022) Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, per l’arrivo di Kim Min-jae al Napoli si attende la revisione dei contratti. Poi, se tutto sarà a posto, il coreano si sottoporrà alle visite mediche lunedì. E’ probabilmente questo l’intoppo burocratico che ritarda l0affare, come anticipato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli. Stasera dovrebbe parlarne anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’intervista che andrà in onda alle 21. Di Marzio scrive: “Si sta procedendo alla revisione dei contratti: in caso di esito positivo, il giocatore sosterrà le visite mediche lunedì 25 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022) Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di, per l’arrivo di Kim Min-jae al Napoli siladei. Poi, sea posto, il coreano si sottoporrà alle. E’ probabilmente questo l’intoppo burocratico che ritarda l0affare, come anticipato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli. Stasera dovrebbe parlarne anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’intervista che andrà in onda alle 21. Discrive: “Si sta procedendo alladei: in caso di esito positivo, il giocatorele25 ...

