matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - martaottaviani : #Conte gli ha fatto il primo sgambetto, #Salvini e #Berlusconi hanno fatto il resto. Hanno tutti un denominatore co… - berlusconi : Dalle elezioni uscirà una maggioranza di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere atlantista e europeist… - bizcommunityit : Elezioni, Berlusconi: 'Nel nostro programma l'aumento delle pensioni a 1.000 euro' - ricatti88 : RT @berlusconi: Dalle elezioni uscirà una maggioranza di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere atlantista e europeista, liber… -

Il leader di Forza Italia in un'intervista al Tg5: 'Già pronta la nostra squadra di candidati e ministri. I partiti del centrodestra andranno al voto ognuno con la propria ...Il Cavaliere: "Coscienza a posto, mai votato contro Draghi"politiche 2022, campagna elettorale al via per Silvio. " Nel nostro programma c'è l'aumento delle pensioni , tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, ...Dopo la caduta del governo, continua lo scambio di accuse fra i partiti. Prime promesse elettorali del leader di F.I Sullo strappo che ha determinato la crisi di governo "non c'è stato nessun concorso ...Il centrodestra di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si presenterà compatto alle elezioni. Ma all’interno della coalizione ci sono diversi chiarimenti da fare. Gli occhi intanto sono puntati al ...