Covid | Iss | Rt in calo a 1 | 23 ma resta sopra soglia epidemica Tre regioni a rischio alto

fattoquotidiano : Covid, areazione a scuola – Il comitato Ideascuola boccia l’Iss e ministero: “Dopo 4 mesi di attesa nessuna indicaz… - Pulcechesalta : RT @Pignottone: Il 25 Settembre voterò chi appoggia: 1) Fuori da NATO, UE, OMS 2) Sovranità monetaria 3) Ingresso nei BRICS 4) Abolizione G… - ZavarellaLuca : RT @RobertoBurioni: Quando qualcuno vi dice che i vaccini non funzionano, fategli vedere questa figura tratta dal rapporto di ieri dell'Ist… - pincopa02997127 : RT @Pignottone: Il 25 Settembre voterò chi appoggia: 1) Fuori da NATO, UE, OMS 2) Sovranità monetaria 3) Ingresso nei BRICS 4) Abolizione G… - francescolett11 : RT @Pignottone: Il 25 Settembre voterò chi appoggia: 1) Fuori da NATO, UE, OMS 2) Sovranità monetaria 3) Ingresso nei BRICS 4) Abolizione G… -

Monitoraggio, curvascende/ Rt 1.23, incidenza sotto 1000: terapie al 4,1% Durante la riunione di giugno, gli esperti avevano sconsigliato all'OMS di dichiarare lo stato di pandemia, ma da ......tre Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza e una per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all'. ...Sale il livello di occupazione dei pazienti Covid in ospedale: a segnalarlo il monitoraggio effettuato dall’Iss e dal Ministero della Salute.Scende l'indice di contagio Rt, che resta ancora sopra la soglia epidemica, e scende anche l'incidenza nel periodo fra il 29 giugno e il 12 luglio. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero ...