Ducati | ordini di scuderia | cambierà qualcosa dopo la sosta?

(Di martedì 19 luglio 2022) Ancora grande regina in classifica costruttori la. Sicuramente non indifferenti i risultati ottenuti, con considerevole lavoro fatto nello sviluppo della GP21, come della nuova GP22, nonostante gli iniziali problemi di affidabilità. A dotare la Rossa di un alto livello, la sua stessa principale strategia di schieramento. Con una rosa di ben 8 piloti, la casa di Borgo Panigale è non solo tecnicamente ma anche numericamente superiore. Se ha tuttavia ottenuto un discreto successo come marca, non può certo dirsi lo stesso per i piloti. Ancora eccessivamente distante dal leader Fabio Quartararo, il pilota di punta del teamFrancesco Bagnaia, anche se adesso con un ridotto distaccola vittoria del GP d’Olanda. Che siano ormai troppo tardi per aspirare a un titolo? Intanto, a nove gare dal termine, la ...

MotoGP, niente ordini di scuderia in Ducati per riaprire il Mondiale. Ciabatti: "Sono liberi di fare ciò che vogliono" Il Motomondiale è in pausa da oltre tre settimane ed è sempre più vicino il momento della ripartenza, prevista nel weekend 5-7 agosto a Silverstone con il Gran Premio di Gran Bretagna 2022. In MotoGP ...Il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, ha dichiarato che il marchio "non darà ordini di scuderia" a nessuno dei suoi piloti per salvare la sua candidatura al titolo MotoGP 2022.