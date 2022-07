Amici, Sangiovanni rivela come stanno davvero le cose con Giulia Stabile (Di martedì 19 luglio 2022) Nella sua ultima intervista, Sangiovanni per la prima volta dopo molto tempo è tornato a parlare di Giulia Stabile, ballerina professionista di Amici nonché sua fidanzata da ormai oltre un anno. I due ex allievi di Amici 20, che si sono conosciuti proprio nella scuola di Maria De Filippi, non hanno mai amato esporsi pubblicamente o sui social, e proprio il fatto che ultimamente non abbiano più pubblicato foto insieme ha fatto ipotizzare una crisi. Ma a quanto pare non è così. “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto” ha dichiarato Sangiovanni. “Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 luglio 2022) Nella sua ultima intervista,per la prima volta dopo molto tempo è tornato a parlare di, ballerina professionista dinonché sua fidanzata da ormai oltre un anno. I due ex allievi di20, che si sono conosciuti proprio nella scuola di Maria De Filippi, non hanno mai amato esporsi pubblicamente o sui social, e proprio il fatto che ultimamente non abbiano più pubblicato foto insieme ha fatto ipotizzare una crisi. Ma a quanto pare non è così. “mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto” ha dichiarato. “Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci ...

