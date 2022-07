È diritto dei precari visionare i contratti dei colleghi collocati nella stessa graduatoria d’istituto (Di lunedì 18 luglio 2022) Con ricorso il ricorrente, collaboratore scolastico inserito da tempo nelle graduatorie di istituto di III fascia ha impugnato tramite il proprio legale il provvedimento i col quale il dirigente scolastico gli ha comunicato il diniego parziale di accesso ai documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti. Il TAR si pronuncia sulla legittimità della richiesta di visionare i contratti dei propri colleghi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) Con ricorso il ricorrente, collaboratore scolastico inserito da tempo nelle graduatorie di istituto di III fascia ha impugnato tramite il proprio legale il provvedimento i col quale il dirigente scolastico gli ha comunicato il diniego parziale di accesso ai documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti. Il TAR si pronuncia sulla legittimità della richiesta didei propri. L'articolo .

