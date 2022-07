Tale e Quale Show | i concorrenti ufficiali | Rosalinda Cannavò e Antonino Spinalbese nel cast

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 luglio 2022) Carlo Conti è pronto per ricominciare con la nuova edizione di, in partenza dal prossimo 30 settembre. Nelanche, ex concorrente del Grande Fratello Vip amatissima dal pubblico., isi prepara a tornare nelle case degli italiani a partire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.