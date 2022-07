La mossa di Conte con il M5s in tilt: "Draghi ci risponda sui nostri 9 punti o siamo fuori" (Di sabato 16 luglio 2022) "Draghi ci risponda sui nostri nove punti o siamo fuori". Stretto fra chi vuole uscire dal governo e l'ala che spinge per continuare l'esperienza, Giuseppe Conte ha convocato per le 18.30 su Zoom l'assemblea congiunta dei parlamentari del M5s. L'ex premier dopo l'ennesimo Consiglio nazionale del partito che non ha prodotto una decisione, appare pressato, confuso e senza una linea chiara. Il Movimento nel frattempo è imploso. I ministri, specie Federico D'Incà e Fabiana Dadone, sono pronti alle barricate pur di andare avanti. Stesso discorso per Davide Crippa, capogruppo alla Camera, e Alessandra Todde. In mezzo Stefano Patuanelli, capodelegazione dei grillini a Palazzo Chigi. Per il momento la possibilità che i pentastellati si ritirino dall'esecutivo, linea ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) "cisuinove". Stretto fra chi vuole uscire dal governo e l'ala che spinge per continuare l'esperienza, Giuseppeha convocato per le 18.30 su Zoom l'assemblea congiunta dei parlamentari del M5s. L'ex premier dopo l'ennesimo Consiglio nazionale del partito che non ha prodotto una decisione, appare pressato, confuso e senza una linea chiara. Il Movimento nel frattempo è imploso. I ministri, specie Federico D'Incà e Fabiana Dadone, sono pronti alle barricate pur di andare avanti. Stesso discorso per Davide Crippa, capogruppo alla Camera, e Alessandra Todde. In mezzo Stefano Patuanelli, capodelegazione dei grillini a Palazzo Chigi. Per il momento la possibilità che i pentastellati si ritirino dall'esecutivo, linea ...

