“Finalmente marito e moglie”. Nozze nel mondo vip italiano: lui 78 anni, lei 39 (Di sabato 16 luglio 2022) Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle. A ufficializzare la notizia i diretti interessati sui rispettivi profili Instagram. Un momento indimenticabile per la coppia italiana, molto nota nel mondo della politica, che Finalmente sono riusciti a dirsi di sì. Avevano programmato le Nozze due anni fa, che avrebbero dovuto essere celebrate in Israele, poi l’arrivo improvviso della pandemia da coronavirus aveva stravolto i loro piani e solamente ora si sono dichiarati il loro amore eterno. E lo hanno fatto in Italia. Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle nella città di Milano. E parlando di Nozze famose si sono sposati nelle scorse ore anche Ozge Gurel e Serkan Cayoglu. Le Nozze in Germania sono state celebrate tra pochi intimi e gli sposi hanno deciso di non accettare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle. A ufficializzare la notizia i diretti interessati sui rispettivi profili Instagram. Un momento indimenticabile per la coppia italiana, molto nota neldella politica, chesono riusciti a dirsi di sì. Avevano programmato leduefa, che avrebbero dovuto essere celebrate in Israele, poi l’arrivo improvviso della pandemia da coronavirus aveva stravolto i loro piani e solamente ora si sono dichiarati il loro amore eterno. E lo hanno fatto in Italia. Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle nella città di Milano. E parlando difamose si sono sposati nelle scorse ore anche Ozge Gurel e Serkan Cayoglu. Lein Germania sono state celebrate tra pochi intimi e gli sposi hanno deciso di non accettare ...

Pubblicità

thearchergomez : RT @13mana09: Serkan e Ozge sono finalmente marito e moglie, lasciatemi piangere e non toccatemi - pedropascalss : FINALMENTE POSSO PARLARE MALE DEL MARITO DI EMRATA??? bad vibes dal giorno uno, mi sta proprio sulle scatole anche… - maxfanzaga : @omykamal È il classico caso di marito che si taglia i xxx per fare un dispetto alla moglie. L'unica consolazione (… - Mmc61452013 : @Elena__Art @AblertoOfficial Grazie per tutto il lavoro, grazie anche da parte di mio marito, felicissimo di avere… - jdbmyeverythjng : RT @_okizlar: …… Per sempre felici e contenti ?? Özge e Serkan,oggi, belli come il sole e ono finalmente diventati MARITO E MOGLIE! ?? #Özg… -