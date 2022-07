“Aveva un’amante”: dopo anni esce la verità su Raz Degan e Paola Barale (Di sabato 16 luglio 2022) Una coppia che ha fatto sognare l’Italia, Raz Degan e Paola Barale, che si sono detti addio per sempre. La verità sulla fine Chi di noi non conosce Raz Degan, un uomo di origine israeliane che è riuscito a conquistare il cuore di tutti noi sfilando sulle più famoso passerelle d’Italia. Un uomo di cui si è parlato a lungo anche per la sua vita sentimentale, in quanto per un certo periodo di tempo è stato legato a Paola Barale. Per quale motivo i due oggi hanno preso strade separate? In passato era iniziata a circolare anche una voce secondo la quale Raz Degan avrebbe partecipato ad un’edizione del Grande Fratello Vip. Una notizia che lui stesso ha voluto smentire. In quanto ha affermato che si tratta di un reality in cui, tutto, si ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 16 luglio 2022) Una coppia che ha fatto sognare l’Italia, Raz, che si sono detti addio per sempre. Lasulla fine Chi di noi non conosce Raz, un uomo di origine israeliane che è riuscito a conquistare il cuore di tutti noi sfilando sulle più famoso passerelle d’Italia. Un uomo di cui si è parlato a lungo anche per la sua vita sentimentale, in quanto per un certo periodo di tempo è stato legato a. Per quale motivo i due oggi hanno preso strade separate? In passato era iniziata a circolare anche una voce secondo la quale Razavrebbe partecipato ad un’edizione del Grande Fratello Vip. Una notizia che lui stesso ha voluto smentire. In quanto ha affermato che si tratta di un reality in cui, tutto, si ...

