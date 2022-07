“Tra sei e otto acquisti…” (Di venerdì 15 luglio 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 14/07/2022 alle 12:48 est Il tecnico argentino si aspetta uno sforzo dal tabellone “Penso che ci armeremo molto bene”, ha detto l’allenatore. Eduardo “Chacho” Coudétallenatore argentino di Celta Vigo, detto questo mercoledì che ancora si aspetta “tra sei e otto acquisti in più” per chiudere il modello. “Per ora non possiamo porci obiettivi finché non vedremo come andrà a finire il mercato. Ne dovranno arrivare altri sei o otto. La predisposizione del club è quella di mettere insieme una grande rosa, una grande squadra”, ha commentato in precedenza il tecnico. incontro. conferenza stampa prima della prima partita estiva contro i Pumas messicani. Ha riconosciuto che “gli piacerebbe” avere la rosa ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 14/07/2022 alle 12:48 est Il tecnico argentino si aspetta uno sforzo dal tabellone “Penso che ci armeremo molto bene”, ha detto l’allenatore. Eduardo “Chacho” Coudétallenatore argentino di Celta Vigo, detto questo mercoledì che ancora si aspetta “tra sei eacquisti in più” per chiudere il modello. “Per ora non possiamo porci obiettivi finché non vedremo come andrà a finire il mercato. Ne dovranno arrivare altri sei o. La predisposizione del club è quella di mettere insieme una grande rosa, una grande squadra”, ha commentato in precedenza il tecnico. incontro. conferenza stampa prima della prima partita estiva contro i Pumas messicani. Ha riconosciuto che “gli piacerebbe” avere la rosa ...

