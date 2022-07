(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il M5Suna Palazzo Madama. Con una lettera al Foglio, la senatrice Cinziaannuncia il suo addio e ilggio con Italia per il futuro, la formazione politica nata dalla scissione del M5S capitanata da Luigi Di Maio, dichiarandosi "delusa da Conte" e "frustrata dalle politiche del mio ex partito".

Pubblicità

TV7Benevento : **M5S: perde altro pezzo al Senato, Leone passa con Di Maio** - - ArtiPal82 : @EnricoLetta Abbandonate il M5S! A ogni costo, anche che vinca Meloni! Un PD progressista, euroatlantista, che punt… - enricopaoli1 : *M5S: PERDE ALTRO PEZZO AL SENATO, LEONE PASSA CON DI MAIO** bene cosi - simocanettieri : Il M5s perde ancora pezzi: la senatrice Leone passa con Di Maio - RisatoNicola : RT @MarceVann: @steal61 Di Battista. Cosí lo chiamavano in maniera dispregiativa quelli che adesso fanno carte false per farlo rientrare ne… -

Il Sannio Quotidiano

Sull'azionario, a fare le spese della tensione politica sono le banche: Bper Bancail 3,8%, Banco Bpm il 3,6%, Unicredit il 3,45%, Mediobanca limita le perdite a - 1,7%. Ilha annunciato ...Se ilfa questa mossa conta che si va a votare in autunno, sennò sarebbe una mossa scellerata e pazza, sennò la politicaqualsiasi senso… Quelli che non vogliono votare non bastano - ... **M5S: perde altro pezzo al Senato, Leone passa con Di Maio** (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 lug - Borse europee ancora piu' giu', con Milano che guida i ribassi nel giorno chiave per il governo Draghi e la possibile crisi. Milano perde il 2,22% con ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il M5S perde un altro pezzo a Palazzo Madama. Con una lettera al Foglio, la senatrice Cinzia Leone annuncia il suo addio e il passaggio con Italia per il futuro, ...