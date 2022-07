Educare alla donazione del sangue, alleanza tra Fnopi e Fidas (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Educare al dono del sangue e promuovere una corretta informazione in merito all’utilizzo terapeutico appropriato del sangue e dei suoi componenti, per il miglioramento della salute dei cittadini, questo l’obiettivo comune che unisce Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue) e Fnopi (Federazione italiana degli ordini delle professioni infermieristiche). Si è siglato oggi, presso la sede Fnopi di Roma, il Protocollo d’intesa che intende unire le energie delle due Federazioni per la realizzazione di programmi di informazione, comunicazione sociale, educazione sanitaria e formazione dei cittadini volti a promuovere l’importanza del dono del sangue e degli emocomponenti, quale terapia indispensabile per i cittadini di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –al dono dele promuovere una corretta informazione in merito all’utilizzo terapeutico appropriato dele dei suoi componenti, per il miglioramento della salute dei cittadini, questo l’obiettivo comune che unisce(Federazione Italiana Associazioni Donatori di) e(Federazione italiana degli ordini delle professioni infermieristiche). Si è siglato oggi, presso la sededi Roma, il Protocollo d’intesa che intende unire le energie delle due Federazioni per la realizzazione di programmi di informazione, comunicazione sociale, educazione sanitaria e formazione dei cittadini volti a promuovere l’importanza del dono dele degli emocomponenti, quale terapia indispensabile per i cittadini di ...

