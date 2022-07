Ultime Notizie – Governo, Renzi: “Se così deve essere, meglio la crisi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “L’unica cosa certa è che non possiamo andare avanti come negli ultimi due mesi. Se così deve essere, meglio la crisi”. così Matteo Renzi a Qn. “Per come si sono messe le cose, le opzioni realisticamente sul tavolo sono tre. L’opzione uno è che i Cinquestelle tornino in squadra. La ritengo illogica perché perderebbero anche quel po’ di faccia che gli rimane, ma insomma è un’opzione”. “La seconda è un Draghi bis. Tecnico o politico poco importa. Le formule non mi appassionano”. La terza “le elezioni anticipate. Penso sempre che le elezioni debbano arrivare alla scadenza naturale, ma se dobbiamo andare avanti con questa tarantella, meglio andare a votare”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) “L’unica cosa certa è che non possiamo andare avanti come negli ultimi due mesi. Sela”.Matteoa Qn. “Per come si sono messe le cose, le opzioni realisticamente sul tavolo sono tre. L’opzione uno è che i Cinquestelle tornino in squadra. La ritengo illogica perché perderebbero anche quel po’ di faccia che gli rimane, ma insomma è un’opzione”. “La seconda è un Draghi bis. Tecnico o politico poco importa. Le formule non mi appassionano”. La terza “le elezioni anticipate. Penso sempre che le elezioni debbano arrivare alla scadenza naturale, ma se dobbiamo andare avanti con questa tarantella,andare a votare”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - SasMo74 : RT @Blanco_Blu: Ultime notizie: i media ucraini affermano che il paese è sotto il suo più grande attacco in questo momento. Zelensky è in… - infoitinterno : Maurizio De Giovanni, infarto e intervento: come sta/ Ultime notizie, in osservazione -