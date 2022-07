La Premier porta via il bomber: addio Serie A (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il bomber della Liga potrebbe approdare presto in Premier League: assalto della big e addio Serie A Il mercato ha già visto il trasferimento di tanti grandi attaccanti, da Haaland… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ildella Liga potrebbe approdare presto inLeague: assalto della big eA Il mercato ha già visto il trasferimento di tanti grandi attaccanti, da Haaland… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

clabellocchi : RT @BelpietroTweet: Il premier rifiuta il bis se escono i 5 stelle ed è pronto ad approfittare dell’occasione per sbattere la porta. Tutto… - giovannilegena : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La tentazione di Draghi: mollo tutto Il premier rifiuta il bis se escono i 5 stelle ed… - ignaziore : RT @BelpietroTweet: Il premier rifiuta il bis se escono i 5 stelle ed è pronto ad approfittare dell’occasione per sbattere la porta. Tutto… - BDrummm : @Gianka27017157 @ManuEazy @AlessioBata @gagliardinismo @AndreaAndriy30 @FBiasin E mentre state qui a rompervi le co… - franco_sala : RT @BelpietroTweet: Il premier rifiuta il bis se escono i 5 stelle ed è pronto ad approfittare dell’occasione per sbattere la porta. Tutto… -