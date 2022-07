Incendio a San Martino delle Scale, necessario l’intervento di tre elicotteri (Di mercoledì 13 luglio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-13-at-18.41.50.mp4 MONREALE – Intorno alle 18,00 di oggi è divampato un Incendio a San Martino delle Scale. Per la seconda volta in poche settimane Monte Petroso, nei pressi di Valle Paradiso, rimane vittima delle fiamme. Le fiamme sono state alimentate dal vento e l’Incendio ha assunto subito dimensioni significative, tanto da richiedere l’intervento di tre elicotteri antIncendio che sono decollati dall’aeroporto di Boccadifalco. In queste ore le fiamme sembrano sotto controllo. Non si sono registrati danni a cose o persone, mentre è andata in fumo buona parte del bosco. Sul posto, da terra, stanno ancora operando i Vigili del Fuoco, la ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 13 luglio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-13-at-18.41.50.mp4 MONREALE – Intorno alle 18,00 di oggi è divampato una San. Per la seconda volta in poche settimane Monte Petroso, nei pressi di Valle Paradiso, rimane vittimafiamme. Le fiamme sono state alimentate dal vento e l’ha assunto subito dimensioni significative, tanto da richiederedi treantche sono decollati dall’aeroporto di Boccadifalco. In queste ore le fiamme sembrano sotto controllo. Non si sono registrati danni a cose o persone, mentre è andata in fumo buona parte del bosco. Sul posto, da terra, stanno ancora operando i Vigili del Fuoco, la ...

