Dl Aiuti, Draghi alla prova del Senato. Resa dei conti nel Movimento 5 Stelle (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sottosegretario Carlo Sibilia (M5S9 ha annunciato che il suo Gruppo al Senato attende un segnale di disponibilità dal premier Mario Draghi, ma non voterà contro. "Se il decreto Aiuti non migliorerà, il M5S potrebbe uscire dall'Aula del Senato. La linea è chiara: non vogliamo un Papeete bis, ma il salario minimo". Le tensioni all'interno della maggioranza, con la minaccia di uno strappo da parte del Movimento 5 Stelle, restano al centro della settimana politica che si apre oggi con il voto alla Camera sul dl Aiuti. Dopo l'ok alla fiducia (che alla Camera è separato rispetto a quello sul provvedimento) un nuovo voto a Montecitorio dove i pentastellati sul testo hanno annunciato l'astensione. Ma ancora non hanno ...

