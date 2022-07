Calciomercato Milan | si monitora sempre Ziyech | ci sarebbe un’offerta

(Di martedì 5 luglio 2022) Qualche intoppo qua e là, ma ildelriesce comunque a procedere ad una buona andatura. Il nome in cima alla lista dei preferiti in questo momento è quello di Hakim, trequartista di proprietà del Chelsea. Dopo averlo a lungoto, sembra che i rossoneri abbiano fatto la prima offerta ufficiale. Ecco dunque le ultime suldel, occhi puntati suHakim, attaccante del Chelsea (Credits: Chelsea Football Club Facebook)Hakimè divenuto l’obiettivo numero uno dela seguito degli sviluppi del suo. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un modo per rinforzare ...

DiMarzio : #Calciomercato | Prima offerta del #Milan per #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | Il @OfficialUSLecce ha trovato l'accordo con il @acmilan per Lorenzo #Colombo: a breve lo scambio… - MarcoGuidi13 : Il #Milan si avvicina sensibilmente a #DeKetelaere. #Bruges apre alla cessione, prima offerta rossonera, contatti d… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: #Milan, serve un calciatore di formazione italiana - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, nei prossimi giorni la firma di Ibra sul nuovo contratto -

Ilentra nel vivo e i 'derby' nelle trattative scollinano anche oltre confine. Arrivano ... Oltre a Juventus e Inter sul calciatore c'è da registrare un timido interesse del, oltre ...In tema di giovani sempre viva l'idea del bomber della Primavera delNasti mentre sul taccuino di Castagnini negli ultimi giorni è finito anche il nome di Josè Mauri , fratello del giocatore ...Un cappuccino con Sconcerti: L’errore del Milan con le maglie senza scudetto è figlio di fretta e ingordigia del 05/07/2022 alle 08:30 L’infortunio del Milan sulle maglie ha una spiegazione ma non una ...Akanji del Borussia Dortmund è il nome nuovo per la difesa dell'Inter. E' l'alternativa in caso di mancata chiusura per Bremer.