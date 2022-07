Brittney Griner a Biden: “Sono terrorizzata: la prego non si dimentichi di noi, ci riporti a casa “ (Di martedì 5 luglio 2022) La stella delle Phoenix Mercury nella WNBA, Brittney Griner, in una lettera scritta a mano al presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato di temere di rimanere in carcere in Russia per sempre e ha pregato Joe Biden di non dimenticarsi di lei e degli altri detenuti americani. La lettera di Griner: “Ho paura di rimanere qui per sempre” La giocatrice di basket USA Brittney Griner all’uscita del tribunale russo che aveva prolungato la sua detenzione preventiva“(Mentre) siedo qui in una prigione russa, sola con i miei pensieri e senza il sostegno di mia moglie, della mia famiglia, dei miei amici, della mia divisa olimpica o di qualsiasi altro risultato, ho il terrore di rimanere qui per sempre“, ha scritto la cestista americana, secondo una dichiarazione rilasciata dalla società di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 5 luglio 2022) La stella delle Phoenix Mercury nella WNBA,, in una lettera scritta a mano al presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato di temere di rimanere in carcere in Russia per sempre e ha pregato Joedi non dimenticarsi di lei e degli altri detenuti americani. La lettera di: “Ho paura di rimanere qui per sempre” La giocatrice di basket USAall’uscita del tribunale russo che aveva prolungato la sua detenzione preventiva“(Mentre) siedo qui in una prigione russa, sola con i miei pensieri e senza il sostegno di mia moglie, della mia famiglia, dei miei amici, della mia divisa olimpica o di qualsiasi altro risultato, ho il terrore di rimanere qui per sempre“, ha scritto la cestista americana, secondo una dichiarazione rilasciata dalla società di ...

