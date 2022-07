Sparatoria alla parata del 4 luglio | bagno di sangue a Chicago | il video-choc | Immagini forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) È in corso una caccia all'uomo a, dove è stato aperto il fuoco durante ladel 4. L'ennesimo episodio di follia, a cui gli Stati Uniti si sta tristemente abituando a causa della libertà concessacircolazione delle armi: sembra quasi che sia diventata una moda andare in giro e sparare addosso alle persone innocenti in luoghi affollati. In questo caso c'è anche l'affronto di aver aperto il fuoco proprio durante i festeggiamenti del 4: il primo bilancio parla di almeno 6 morti e 31 feriti. Unregistrato proprio nel momento in cui è avvenuta laoffre una testimonianza preziosa: si sentono chiaramente sparare decine di colpi, probabilmente indirizzati verso le persone che stavano partecipando...