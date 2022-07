Lampaert si prende crono e prima maglia gialla al Tour

(Di venerdì 1 luglio 2022) COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Yvesvince latappa delde France 2022, lametro con partenza e arrivo a Copenaghen di 13,2 chilometri. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team, che indossa la, taglia il traguardo in 15’17”, precedendo di soli 5? il connazionale Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e di 7? lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vincitore delle ultime due edizioni. Niente da fare per Filippo Ganna del team Ineos Grenadiers: il fuoriclasse azzurro era il favorito della vigilia ma anche a causa di una foratura ha chiuso con il quartoa dieci secondi dalla vetta, precedendo l’olandese Mathieu van der Poel. Ottavo posto per l’altro sloveno Primoz Roglic, dietro a Jonas Vingegaard. ...

