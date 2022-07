Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo | ma l' opposizione attacca | ' Non bastano | bimbi ammassati'

(Di giovedì 30 giugno 2022)- Troppo caldo anche per i bambini.e deumidificatori acquistati d'emergenza dopo le richieste di alcune famiglie alla Asso per rinfrescare gli ambienti e dare refrigerio ai ...

lostdiadem : Ci sono soluzioni anche per sconfiggere il caldo: - Aria condizionata (sì, so che costa, ma funziona) e/o ventilato… - LovingTayMomsen : Esistono ventilatori, condizionatori, piscine, mare ecc -

BolognaToday

Consigli banali e non banali che ci abbassano la temperatura durante il periodo bollente: le regole per rinfrescare la casa, i rifugi freschi della natura intorno alla città, gli errori da evitare e i ...NERVESA - Il Centro Sportivo HOF, struttura privata situata a Nervesa, dal primo settembre sospenderà l'apertura del centro natatorio, per lo meno fino alla prossima primavera.