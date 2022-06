No di Parigi all’estradizione dei terroristi rossi in Italia, restano in Francia i 10 arrestati: tra loro anche Pietrostefani (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dalla Francia arriva a sorpresa il No all’estradizione degli ex brigatisti arrestati a Parigi il 28 aprile 2021. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi ha respinto la richiesta Italiana sui dieci arrestati nell’operazione «Ombre rosse», motivando la sua decisione con il rispetto della vita privata e familiare e del giudizio di contumacia, previsto dagli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Irène Terrel, storica legale degli ex terroristi Italiani rifugiati in Francia, ha accolto la sentenza con favore, osservando come siano «stati applicati i principi superiori del diritto». Tra gli ex terroristi rossi figurava l’ex militante di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dallaarriva a sorpresa il Nodegli ex brigatistiil 28 aprile 2021. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello diha respinto la richiestana sui diecinell’operazione «Ombre rosse», motivando la sua decisione con il rispetto della vita privata e familiare e del giudizio di contumacia, previsto dagli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Irène Terrel, storica legale degli exni rifugiati in, ha accolto la sentenza con favore, osservando come siano «stati applicati i principi superiori del diritto». Tra gli exfigurava l’ex militante di ...

