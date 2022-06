Quattordici rapine in un mese, arrestato nel Napoletano (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – È accusato di avere commesso Quattordici rapine ai danni di distributori di carburanti in appena un mese: per questo motivo i carabinieri della stazione di Torre Annunziata (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese, hanno proceduto all’arresto di una persona (del quale non sono state fornite le generalità). L’uomo è accusato di avere commesso 14 rapine, aggravate dall’uso di armi da fuoco, tra Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Pompei, Santa Maria la Carità e Scafati, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio scorsi. Le indagini sono scaturite dalle denunce presentate dagli esercenti, opportunamente analizzate e messe a sistema ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – È accusato di avere commessoai danni di distributori di carburanti in appena un: per questo motivo i carabinieri della stazione di Torre Annunziata (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese, hanno proceduto all’arresto di una persona (del quale non sono state fornite le generalità). L’uomo è accusato di avere commesso 14, aggravate dall’uso di armi da fuoco, tra Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Pompei, Santa Maria la Carità e Scafati, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio scorsi. Le indagini sono scaturite dalle denunce presentate dagli esercenti, opportunamente analizzate e messe a sistema ...

