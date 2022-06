VIDEO / Lautaro, vacanza da sogno con Agus a Formentera (Di lunedì 27 giugno 2022) Lautaro Martinez sta passando le vacanze con la sua compagna Agustina Gandolfo a Formentera, tra grigliate, cocktail, bagni in piscina e gite Leggi su golssip (Di lunedì 27 giugno 2022)Martinez sta passando le vacanze con la sua compagnatina Gandolfo a, tra grigliate, cocktail, bagni in piscina e gite

Pubblicità

Inter : 25 gol in stagione e record personale battuto ?? Semplicemente il best of del Toro 2021/2022 ?? #Lautaro… - Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di #InterJukebox di questa settimana! La miglior compilation che avete scelto è....… - Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Secondo quarto di finale: il traversone di #Perisic per @EdDzeko ?? il tacco di #Lautaro per… - ffalcone9938 : RT @Inter: 25 gol in stagione e record personale battuto ?? Semplicemente il best of del Toro 2021/2022 ?? #Lautaro #FORZAINTER ??? https://… - arshiaansari8 : RT @Inter: 25 gol in stagione e record personale battuto ?? Semplicemente il best of del Toro 2021/2022 ?? #Lautaro #FORZAINTER ??? https://… -