Castel Porziano, incidente in mare per un kiter: l’ambulanza arriva dopo due ore (Di lunedì 27 giugno 2022) Ostia – Attimi di paura sulla spiaggia di Castel Porziano, dove un kiter è rimasto ferito e ha dovuto attendere l’arrivo dell’ambulanza per quasi due ore. E’ successo intorno alle ore 13.20, all’altezza del secondo cancello. Il kiter, un uomo di 52 anni, ha avuto un incidente con il suo kitesurf, sbattendo violentemente il costato e cadendo in acqua. Alla scena ha però assistito il bagnino di turno, un marinaio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti, che lo ha immediatamente soccorso in acqua. Una volta giunto a riva, però, è iniziato il calvario del 52enne, che ha dovuto attendere per quasi due ore l’arrivo dell’ambulanza, proveniente da Fiumicino, che lo ha poi trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Questo – sottolineano dall’Anab – ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022) Ostia – Attimi di paura sulla spiaggia di, dove unè rimasto ferito e ha dovuto attendere l’arrivo delper quasi due ore. E’ successo intorno alle ore 13.20, all’altezza del secondo cancello. Il, un uomo di 52 anni, ha avuto uncon il suo kitesurf, sbattendo violentemente il costato e cadendo in acqua. Alla scena ha però assistito il bagnino di turno, un marinaio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti, che lo ha immediatamente soccorso in acqua. Una volta giunto a riva, però, è iniziato il calvario del 52enne, che ha dovuto attendere per quasi due ore l’arrivo del, proveniente da Fiumicino, che lo ha poi trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Questo – sottolineano dall’Anab – ...

