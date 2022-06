NASA progetta di creare una “centrale” nucleare sulla Luna per avere sempre energia (Di domenica 26 giugno 2022) La NASA, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, sta pensando di creare una sorta di centrale nucleare sulla Luna. Obiettivo, garantire agli astronauti un rifornimento costante di energia, in vista di una presenza sostenibile e costante dell’uomo sul nostro satellite. Luna, 23/6/2022 – Computermagazine.itCome ben si sa, fra i problemi principali legati alle missione spaziali, vi è quello dei rifornimenti, dei tempi e dei costi: le navicelle hanno dei carichi limitati, di conseguenza, se si vuole pensare a installazioni extra Terra di lunga durata, sono necessari continui viaggi con spese astronomiche, giusto per rimanere in tema. La NASA sta quindi iniziando a pensare a delle installazioni fisse, e per farlo sta prendendo in esame delle ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 giugno 2022) La, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, sta pensando diuna sorta di. Obiettivo, garantire agli astronauti un rifornimento costante di, in vista di una presenza sostenibile e costante dell’uomo sul nostro satellite., 23/6/2022 – Computermagazine.itCome ben si sa, fra i problemi principali legati alle missione spaziali, vi è quello dei rifornimenti, dei tempi e dei costi: le navicelle hanno dei carichi limitati, di conseguenza, se si vuole pensare a installazioni extra Terra di lunga durata, sono necessari continui viaggi con spese astronomiche, giusto per rimanere in tema. Lasta quindi iniziando a pensare a delle installazioni fisse, e per farlo sta prendendo in esame delle ...

