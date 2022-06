Beppe Grillo sarà a Roma lunedì «per fare squadra con Conte e il M5S» dopo l’addio di Di Maio – L’indiscrezione (Di sabato 25 giugno 2022) dopo la visita saltata la scorsa settimana, il co-fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo si recherà a Roma lunedì prossimo per incontrare i vertici del partito, dopo la scissione che ha portato l’ex ministro dell’interno Luigi Di Maio a staccare una costola dei pentastellati e a fondare il gruppo parlamentare Insieme per il Futuro. L’obiettivo dichiarato di Grillo è quello di «fare squadra con il presidente Conte e tutti i portavoce del M5S», secondo quanto riportato da la Repubblica. Proprio l’ex Presidente del Consiglio quest’oggi, intervenendo al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria, ha parlato del suo rapporto con il garante del M5s: «Ci sentiamo tutti i giorni, ci siamo ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022)la visita saltata la scorsa settimana, il co-fondatore del Movimento 5 Stellesi recherà aprossimo per incontrare i vertici del partito,la scissione che ha portato l’ex ministro dell’interno Luigi Dia staccare una costola dei pentastellati e a fondare il gruppo parlamentare Insieme per il Futuro. L’obiettivo dichiarato diè quello di «con il presidentee tutti i portavoce del M5S», secondo quanto riportato da la Repubblica. Proprio l’ex Presidente del Consiglio quest’oggi, intervenendo al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria, ha parlato del suo rapporto con il garante del M5s: «Ci sentiamo tutti i giorni, ci siamo ...

Pubblicità

beppe_grillo : Ecco la tecnologia italiana di combustione “senza fiamma” per il trattamento di #rifiuti industriali particolarment… - riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - beppe_grillo : Ho qualcosa di importante da dirvi. - IlBarbi : @beppe_grillo La stessa tecnologia che verrà usata per eliminare quello che rimane dei 5 merde? - azzaro_gabriele : @beppe_grillo Riorganizza il VaffaDay dai, e inizia tu stesso a mandarti a fanculo. Cialtrone -