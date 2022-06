Problemi organizzativi e mancanza di munizioni: lo "stallo" dei russi (Di giovedì 23 giugno 2022) L'esercito russo sembra essere tornato a un paio di mesi fa: dopo aver ripreso vigore si trova in fase di "stallo". Ecco le problematiche dei russi e perché Putin non avrebbe impiegato tutte le armi a disposizione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) L'esercito russo sembra essere tornato a un paio di mesi fa: dopo aver ripreso vigore si trova in fase di "". Ecco le problematiche deie perché Putin non avrebbe impiegato tutte le armi a disposizione

Pubblicità

wwandaxvision : per problemi organizzativi potrò solo fare il rewatch di MoM venerdi?? - mario0549 : RT @Gianl1974: In autunno si terrà il Referendum sull'adesione della regione di Kherson alla Russia Lo afferma in un'intervista ai media ru… - embarrassing_p : RT @Gianl1974: In autunno si terrà il Referendum sull'adesione della regione di Kherson alla Russia Lo afferma in un'intervista ai media ru… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: In autunno si terrà il Referendum sull'adesione della regione di Kherson alla Russia Lo afferma in un'intervista ai media ru… - PaoloMRCorti : RT @Gianl1974: In autunno si terrà il Referendum sull'adesione della regione di Kherson alla Russia Lo afferma in un'intervista ai media ru… -