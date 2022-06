Case occupate a Roma | sgomberati quattro immobili di Torre Maura - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 23 giugno 2022) Un'operazione di sgombero, 23 giugno 2022 " Sgombero in corso al quartiere diAter occupati abusivamente stanno per essere liberati. Tre sono stati completamente ...

Un'operazione di sgombero Roma, 23 giugno 2022 " Sgombero in corso al quartiere di Torre Maura , quattro immobili Ater occupati abusivamente stanno per essere liberati. Tre sono stati completamente ...... con 05 immobili demoliti, per poi proseguire qualche tempo dopo, il 10 di maggio nel rione... Siamo qui con grande coraggio, per ripristinare la legalità, recuperare le zone pubbliche... Case occupate a Roma, sgomberati quattro immobili di Torre Maura Quello che sta accadendo nelle aree occupate del Donbass va oltre i furti delle tv nei supermercati delle prime settimane di guerra. Gli occupanti, oltre al ...Roma, 23 giugno 2022 – Sgombero in corso al quartiere di Torre Maura, quattro immobili Ater occupati abusivamente stanno per essere liberati. Tre sono stati completamente sgomberati, le forze ...