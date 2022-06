Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: quattro patte nella quinta giornata (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue il Torneo dei Candidati di Scacchi, nella quinta giornata sono finiti in parità tutti gli incontri. FABIANO CARUANA-RICHARD RAPPORT 0.5-0.5 Forse conoscendo la viscerale passione di Rapport per le varianti poco note, Caruana esce subito dall’ampia teoria della Siciliana Taimanov con 5… a6 giocando 6. g4, una doppia spinta di pedone che ad alto livello usò solo il compianto azero Vugar Gashimov contro Judit Polgar al World Blitz 2009 (fu lui a battere l’ungherese). Già dopo l’ottavo tratto del Bianco i seguiti noti sono finiti, ma quel che arriva è una linea poco chiara in cui i due non sembrano riuscire a trovare sempre la chiarezza necessaria. La posizione risultante resta, in pratica, pari. Pur se la possibilità di rendere tagliente la situazione sono tante, i due non se la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue ildeidisono finiti in parità tutti gli incontri. FABIANO CARUANA-RICHARD RAPPORT 0.5-0.5 Forse conoscendo la viscerale passione di Rapport per le varianti poco note, Caruana esce subito dall’ampia teoria della Siciliana Taimanov con 5… a6 giocando 6. g4, una doppia spinta di pedone che ad alto livello usò solo il compianto azero Vugar Gashimov contro Judit Polgar al World Blitz 2009 (fu lui a battere l’ungherese). Già dopo l’ottavo tratto del Bianco i seguiti noti sono finiti, ma quel che arriva è una linea poco chiara in cui i due non sembrano riuscire a trovare sempre la chiarezza necessaria. La posizione risultante resta, in pratica, pari. Pur se la possibilità di rendere tagliente la situazione sono tante, i due non se la ...

