Ciclismo, Campionati italiani 2022: Davide Piganzoli trionfa nella cronometro under 23 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pochi giorni fa al Giro d’Italia under 23 aveva centrato una buona top-10, ma soprattutto era arrivata la maglia di miglior italiano in gara. Ora, dopo i piazzamenti nella Corsa Rosa, arriva una vittoria importante per Davide Piganzoli: l’atleta della Eolo-Kometa si laurea infatti campione nazionale nelle prove contro il tempo tra gli under 23. L’azzurro si è imposto nella cronometro di 35,6 chilometri con partenza ed arrivo in quel di San Giovanni al Natisone dedicata alla categoria giovanile. LIVE Ciclismo, Campionati italiani cronometro 2022 in DIRETTA: si susseguono le partenze, tra poco i grandi favoriti Il suo crono di 44’03”95 è stato il migliore, alla media di 48,473 km/h. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pochi giorni fa al Giro d’Italia23 aveva centrato una buona top-10, ma soprattutto era arrivata la maglia di miglior italiano in gara. Ora, dopo i piazzamentiCorsa Rosa, arriva una vittoria importante per: l’atleta della Eolo-Kometa si laurea infatti campione nazionale nelle prove contro il tempo tra gli23. L’azzurro si è impostodi 35,6 chilometri con partenza ed arrivo in quel di San Giovanni al Natisone dedicata alla categoria giovanile. LIVEin DIRETTA: si susseguono le partenze, tra poco i grandi favoriti Il suo crono di 44’03”95 è stato il migliore, alla media di 48,473 km/h. ...

