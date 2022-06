Siccità: Cingolani, preoccupato, acqua cruciale per centrali (Di martedì 21 giugno 2022) Sulla situazione idrica "sono abbastanza preoccupato. Speriamo che almeno questo problema migliori presto". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Sulla situazione idrica "sono abbastanza. Speriamo che almeno questo problema migliori presto". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto, a margine di un ...

