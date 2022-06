Di Maio | la conferenza stampa in diretta | «Lascio il M5s | è una scelta sofferta Alcuni dirigenti hanno rischiato di indebolire il Paese»

(Di martedì 21 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Die l‘addio al Movimento Cinque Stelle: «Insieme per il futuro» è il suo nuovo progetto politico dove «non ci sarà spazio per odio, sovranismi e populismi»

Pubblicità

SkyTG24 : Luigi #DiMaio lascia il #M5S. L'annuncio del ministro degli Esteri durante una conferenza stampa a Roma:… - fattoquotidiano : M5s, la conferenza stampa di Luigi Di Maio: segui la diretta - arcocielo : RT @erretti42: Ho sentito solo l’inizio la conferenza stampa di Di Maio. Inascoltabile. Fa davvero schifo - jmaurosurf : RT @MinistroEconom1: Alle 21.30 è prevista un'importante conferenza stampa di Di Maio: potrebbe esserci l'annuncio di rincari sulla distrib… - AnnaOri11 : RT @erretti42: Ho sentito solo l’inizio la conferenza stampa di Di Maio. Inascoltabile. Fa davvero schifo -

...e foto con alcuni dei 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle per seguire il ministro degli Esteri Luigi Dicon il nuovo gruppo "Insieme per il futuro". Le immagini della...Lo dice l'ex ministro dello sport Vincenzo Spadafora a margine dellastampa di addio al Movimento 5 Stelle di Luigi DiPoco prima della conferenza stampa, Di Maio era salito al Quirinale per informare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dell’imminente addio al M5S. Una standing ovation dei parlamentari ...AGI/Vista - Termina tra abbracci, baci e foto con alcuni dei 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle per seguire il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il nuovo gruppo "Insieme per il f ...