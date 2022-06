Si ribalta con l'auto, è gravissima - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 20 giugno 2022) CASTIGLION FIORENTINO È ricoverata in riserva di prognosi un'anziata di Castiglion Fiorentino che nel pomeriggio di ieri ha riportato gravi ferite dopo il ribaltamento della sua auto che stava ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 giugno 2022) CASTIGLION FIORENTINO È ricoverata in riserva di prognosi un'anziata di Castiglion Fiorentino che nel pomeriggio di ieri ha riportato gravi ferite dopo ilmento della suache stava ...

Pubblicità

Marxili : RT @Giulia_B: 17. Insomma, Donazzan ricopre incarichi pubblici da oltre vent'anni, e in questi vent'anni non sembra essere mai riuscita a s… - Mi_santropo : E con il #LongCovid torna alla ribalta un esercito di scienziati che 'ne sa a pacchi' di genoma umano ma non di acc… - FPaffy : La mia mattina inizia col cameriere che per dimostrarmi le sue abilità con il vassoio mi ribalta addosso latte macc… - DR3CL16 : RT @mengonismadking: se charles leclerc dice che con due vittorie ribalta verstappen in classifica piloti, chi siete voi per dire che non r… - elleppi_ : RT @mengonismadking: se charles leclerc dice che con due vittorie ribalta verstappen in classifica piloti, chi siete voi per dire che non r… -