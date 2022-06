Municipio VI | da oggi al via cantieri lavori pubblici

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – “Dapartono i primididelVI delle Torri. Mentre tutto il resto della città è fermo al palo, per tutto il periodo estivo avremo. Subito dopo essere diventato Presidente a fine ottobre 2021, il mio primo atto è stato spostare a bilancio i 20 milioni di euro del piano investimenti dall’annualità 2021 all’annualità 2022, che altrimenti avremmo rischiato di perdere.” “Questisono frutto di un grande lavoro di squadra, per cui mi corre l’obbligo di ringraziare il Direttore Apicale Luca Di Maio, il Direttore Tecnico Marcello Garau e tutti i tecnici dell’U.O.T che ci hanno permesso di raggiungere questo importante risultato. Per l’avvio deiabbiamo atteso la chiusura delle scuole, ...

Genova . Sembrano lontanissimi i tempi in cui il centrosinistra riusciva a vincere anche neldi Albaro : era dieci anni fa e il presidente si chiamava Alessandro Morgante.il Medio Levante " territorio di nascita e residenza del candidato progressista Ariel Dello Strologo " si ......contributi da 200mila euro ottenuti per i rifacimenti dei tetti di Villa Frua e dell'ex...e cinematografiche in un fecondo e armonioso intreccio di saperi e linguaggi di ieri e diin cui ... Isola Sacra e X Municipio senz'acqua nel weekend: ecco dove verrà sospeso il servizio Anna Palmieri è la presidente di Municipio che ha vinto col maggior distacco (64,16%). La sconfitta Ponzano: "Sarà un'opposizione coesa, serve un dialogo sul Waterfront" ...La burocrazia "soffoca" anche i Comuni, soprattutto quelli di piccolissima dimensione, e i cittadini devono sostenere un costo aggiuntivo pro capite pari a 251 euro all'anno, che, in termini complessi ...