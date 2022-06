Inter, per Skriniar il PSG offre una clamorosa contropartita (Di lunedì 20 giugno 2022) Milan Skriniar al PSG? Sì, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset l'operazione potrebbe non essere chiusa soltanto cash. Il... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Milanal PSG? Sì, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset l'operazione potrebbe non essere chiusa soltanto cash. Il...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - FBiasin : “Sì del #Chelsea all’#Inter per il prestito di #Lukaku per 10 milioni più bonus” (Sky). Mica male come domenica sera. - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Andre #Onana si prepara per la nuova stagione all'#Inter, in attesa dell'annuncio ufficiale ???? - Leonard55458676 : RT @DiMarzio: .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissato a 7M€. @… -