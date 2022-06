“Guardate che mi hanno fatto”. Ida Platano choc, un vero incubo dopo UeD. E mostra tutto (Di venerdì 17 giugno 2022) Ida Platano di Uomini e Donne, minacce per la dama anche nelle scorse ore. Questo non è un periodo facile per l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, la quale ha deciso di mettere da parte timori e preoccupazioni e ha denunciato l’accaduto sui social network. Parole molto pesanti quelle ricevute, infatti possiamo tranquillamente parlare di auguri e minacce di morte. Una situazione davvero insostenibile, che sembra non conoscere fine. Ma presumibilmente prenderà altri provvedimenti, se dovesse andare ancora così. Ida Platano di Uomini e Donne, minacce senza sosta. Già giorni fa dopo avere mostrato ai suoi follower le schermate con i messaggi di odio, la dama di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle parole ricevute. ”Cosa mangiate la mattina? Veleno”. Inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Idadi Uomini e Donne, minacce per la dama anche nelle scorse ore. Questo non è un periodo facile per l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, la quale ha deciso di mettere da parte timori e preoccupazioni e ha denunciato l’accaduto sui social network. Parole molto pesanti quelle ricevute, infatti possiamo tranquillamente parlare di auguri e minacce di morte. Una situazione davinsostenibile, che sembra non conoscere fine. Ma presumibilmente prenderà altri provvedimenti, se dovesse andare ancora così. Idadi Uomini e Donne, minacce senza sosta. Già giorni faavereto ai suoi follower le schermate con i messaggi di odio, la dama di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle parole ricevute. ”Cosa mangiate la mattina? Veleno”. Inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ...

Pubblicità

LauraPausini : Per #unanessunacentomila ho chiamato il mio amico @alecattelan e sapevo che avrebbe pensato a un video unico e spec… - Mov5Stelle : È dal primo giorno che attaccano il Reddito di Cittadinanza per colpire politicamente il Movimento 5 Stelle. Guard… - fattoquotidiano : 'IO PAGLIACCIO?' Faccia a faccia tra Conte e un contestatore durante il tour elettorale. Guardate [VIDEO] - Giusepp80113439 : Guardate ragazze ragazzi che azzurro !non vi viene voglia di tuffarvi? Questa è l'isola di Lipari Sicilia???????????????? - ccremebrule : Guardate che io non sono materialista, semplicemente mi piacciono le persone con i soldi perché trovo attraente un conto in banca pieno -