Decadenza obbligo mascherine per alunni e docenti impegnati nell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione | un esempio di Circolare

Si comunica che nella serata del 15 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga di diverse misure in vigore (es. uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo, mentre per la scuola l'uso delle mascherine era già previsto come obbligatorio

