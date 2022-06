“La scomparsa del M5s ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta seria”, Berlusconi va a pesca… (Di martedì 14 giugno 2022) Indubbiamente, chi da questa ondata elettorale ne esce con le ossa rotte è il Movimento Cinque Stelle anche perché, per stessa ammissione di Giuseppe Conte, in ambito territoriale manca purtroppo quel centro d’aggregazione che, per l’appunto, differenzia il Movimento dai classici partiti. Non a caso, come si sta ripetendo ormai da anni, sempre più spesso il M5s si è presentato al fianco del Pd. Tuttavia, c’è anche da considerare che (ancor più agli inizi), il Movimento ha sempre avuto un rapporto di odio – reciproco – con il Pd, basta ricordare il periodo antecedente all’avvento di Conte, quando sembrava quasi prossima un’alleanza con la Lega. Berlusconi: “La ‘crisi irreversibile’ del M5s, rende per il 2023 la coalizione di sinistra non competitiva” Dunque, che piaccia o meno, non è più ‘tanto assodato’ il fatto che per M5s e Pd correre insieme sia poi così ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) Indubbiamente, chi da questa ondata elettorale ne esce con le ossa rotte è il Movimento Cinque Stelle anche perché, per stessa ammissione di Giuseppe Conte, in ambito territoriale manca purtroppo quel centro d’aggregazione che, per l’appunto, differenzia il Movimento dai classici partiti. Non a caso, come si sta ripetendo ormai da anni, sempre più spesso il M5s si è presentato al fianco del Pd. Tuttavia, c’è anche da considerare che (ancor più agli inizi), il Movimento ha sempre avuto un rapporto di odio – reciproco – con il Pd, basta ricordare il periodo antecedente all’avvento di Conte, quando sembrava quasi prossima un’alleanza con la Lega.: “La ‘crisi irreversibile’ del M5s, rende per il 2023 la coalizione di sinistra non competitiva” Dunque, che piaccia o meno, non è più ‘tanto assodato’ il fatto che per M5s e Pd correre insieme sia poi così ...

