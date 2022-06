Pubblicità

Andrea04191251 : @HSkelsen @putino @Viminale @guerini_lorenzo @CollotMarta @UKRinIT @italyinukr @ItalyMFA a prescindere dalla credib… -

Agenzia askanews

Queste le parole pronunciate dal Ministro della Difesa, Lorenzo, in occasione degli incontri bilaterali con la Chief of Defence ed il Permanent Secretary of State islandesi. "L'......dall'dell'Ucraina. Peraltro, gli accresciuti rischi rappresentati dalla postura aggressiva russa anche nel Mediterraneo, sono ben presenti anche al ministro della Difesa, Lorenzo, ... Guerini: invasione Ucraina impone riflessione su postura Nato Roma, 14 giu. (askanews) - 'L'Italia e l'Islanda, pur essendo Paesi geograficamente distanti, hanno uno stretto rapporto di affinità ...Il segretario generale Stoltenberg sull'adesione di Svezia e Finlandia: "Quando un alleato, la Turchia, solleva preoccupazioni, dobbiamo sederci, affrontarle e quindi trovare una via d'uscita unitaria ...