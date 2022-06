Fabio Ridolfi è morto, lunedì aveva iniziato la sedazione profonda (Di martedì 14 giugno 2022) . Cappato (Ass. Coscioni): “Ci batteremo per evitare in futuro simili ostruzionismi” La famiglia Ridolfi ha comunicato, attraverso una nota stampa affidata all’Associazione Luca Coscioni, la morte di Fabio, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, aveva avviato la sedazione profonda. Nel comunicato, inoltre, si legge. “Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, stava tentando con l’assistenza legale dell’Associazione Luca Coscioni l’accesso al suicidio assistito, possibile in Italia per le persone nelle sue condizioni, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 giugno 2022) . Cappato (Ass. Coscioni): “Ci batteremo per evitare in futuro simili ostruzionismi” La famigliaha comunicato, attraverso una nota stampa affidata all’Associazione Luca Coscioni, la morte di, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio di ieri,13 giugno,avviato la. Nel comunicato, inoltre, si legge. “, 46enne di Fermignano, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, stava tentando con l’assistenza legale dell’Associazione Luca Coscioni l’accesso al suicidio assistito, possibile in Italia per le persone nelle sue condizioni, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale ...

