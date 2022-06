Dieta chetogenica | cos’è | come funziona e cosa mangiare

Leggi su dilei

(Di martedì 14 giugno 2022) Un aumento eccessivo del proprio peso può portare a un maggiore rischio di sviluppo di diverse patologie, per cui eliminare i chili in eccesso rappresenta una buona strategia per mantenersi in salute e prevenire eventuali malattie. Al giorno d’oggi ci sono un gran numero di regimi alimentari che possono aiutare a raggiungere questo obiettivo,laipocalorica, la, lamima digiuno, ciascuna con i suoi benefici e possibili controindicazioni. Tuttavia, soprattutto quando ci si avvicina alla fatidica “prova costume” si è spesso attirati da allenamenti intensivi brucia grassi e da diete che promettono risultati in poco tempo. Teniamo sempre a mente però, che il nostro organismo è una macchina complessa e ci sono alcuni processi legati a fattori soggettivi, per cui la stessa ...