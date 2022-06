Una Vita anticipazioni: Felipe aveva ragione su di lei (Di lunedì 13 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, Felipe aveva ragione su di lei: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela spagnola di Canale 5. Lunedì 13 giugno arriva una nuova puntata di Una Vita; David è contrariato dagli ordini di Aurelio ma continua ad eseguirli, mentre Genoveva vuole scoprire cosa significa davvero Valeria per suo marito. Confermati i sospetti di Felipe su d ilei: le anticipazioni per la telenovela del 13 giugno.Altri guai invece per Felipe, alle prese con la nuova domestica, Fatima; la ragazza è stata trovata da Fabiana e Lolita, ma a quanto pare combina solo guai e non solo. Felipe, furioso con lei, aveva ragione: ecco le ... Leggi su formatonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Unasu di lei: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela spagnola di Canale 5. Lunedì 13 giugno arriva una nuova puntata di Una; David è contrariato dagli ordini di Aurelio ma continua ad eseguirli, mentre Genoveva vuole scoprire cosa significa davvero Valeria per suo marito. Confermati i sospetti disu d ilei: leper la telenovela del 13 giugno.Altri guai invece per, alle prese con la nuova domestica, Fatima; la ragazza è stata trovata da Fabiana e Lolita, ma a quanto pare combina solo guai e non solo., furioso con lei,: ecco le ...

Pubblicità

LegaProOfficial : Il @Palermofficial conquista i #Cplayoff e ritorna in @Lega_B ?? Congratulazioni rosanero e biancoscudati per aver… - LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - LewisQuasar : RT @RomaNoGreenPass: Immagini desolanti arrivano da tutta Italia. Urne chiuse, presidenti e scrutatori assenti, affluenza scarsissima. Ques… - DFailli : RT @RomaNoGreenPass: Immagini desolanti arrivano da tutta Italia. Urne chiuse, presidenti e scrutatori assenti, affluenza scarsissima. Ques… -